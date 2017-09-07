Жертвами урагана "Ирма" на островах Карибского моря стали восемь человек

Еще 23 человека пострадали. Об этом в четверг, 7 сентября, заявил министр внутренних дел Франции Жерар Коломб.

По его словам, число погибших в Сен-Мартен и Сен-Бартелеми может быть больше. Сейчас спасательные команды еще не закончили инспекцию островов, а ураган накрыл большую часть Пуэрто-Рико, сдвинувшись в сторону Доминиканской Республики и Гаити, - подчеркнул министр, добавив, что из-за урагана уничтожено 95% зданий.

На острове Барбуда, по предварительной информации, погиб ребенок. Его семья пыталась добраться до более безопасного места.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ураган "Ирма" ударил по нескольким островам в Карибском море и движется в направлении Кубы. Согласно данным Национального центра ураганов США, " Ирма" направляется в сторону Виргинских островов, а дальше, возможно, к Пуэрто-Рико, Доминиканской Республики, Гаити, Багамских островов и Флориды. В Пуэрто-Рико уже объявили чрезвычайное положение.