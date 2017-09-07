13:15 07.09.2017 | Общество | Новости
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Жертвами урагана "Ирма" на островах Карибского моря стали восемь человек

На французских островах Карибского моря ураган "Ирма" уже убил по меньшей восемь человек.

Жертвами урагана

Еще 23 человека пострадали. Об этом в четверг, 7 сентября, заявил министр внутренних дел Франции Жерар Коломб.

По его словам, число погибших в Сен-Мартен и Сен-Бартелеми может быть больше. Сейчас спасательные команды еще не закончили инспекцию островов, а ураган накрыл большую часть Пуэрто-Рико, сдвинувшись в сторону Доминиканской Республики и Гаити, - подчеркнул министр, добавив, что из-за урагана уничтожено 95% зданий.

На острове Барбуда, по предварительной информации, погиб ребенок. Его семья пыталась добраться до более безопасного места.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ураган "Ирма" ударил по нескольким островам в Карибском море и движется в направлении Кубы. Согласно данным Национального центра ураганов США, " Ирма" направляется в сторону Виргинских островов, а дальше, возможно, к Пуэрто-Рико, Доминиканской Республики, Гаити, Багамских островов и Флориды. В Пуэрто-Рико уже объявили чрезвычайное положение.


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