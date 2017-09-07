09:50 07.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Красный Крест и "Человек в беде" отправили гуманитарную помощь на Донбасс

Красный Крест и благотворительная организация "Человек в беде" доставили на восток Украины несколько автомобилей с более 202 тоннами гуманитарной помощи.

Красный Крест и

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Как отмечается, десять грузовых автомобилей от Международного Комитета Красного Креста и благотворительной организации "Человек в беде" последовали через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на оккупированную территорию. 

В часности, транспортными средством везли продукты питания, строительные материалы, материалы медицинского назначения и комплектующие к насосным станциям. К слову, в составе груза - продуктовые и гигиенические наборы общим весом более 202 тонн.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Миссия Международного комитета Красного Креста доставила на неконтролируемую территорию Донецкой области семь грузовиков с гуманитарным грузом весом 121 тонна.


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