Красный Крест и "Человек в беде" отправили гуманитарную помощь на Донбасс

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Как отмечается, десять грузовых автомобилей от Международного Комитета Красного Креста и благотворительной организации "Человек в беде" последовали через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на оккупированную территорию.

В часности, транспортными средством везли продукты питания, строительные материалы, материалы медицинского назначения и комплектующие к насосным станциям. К слову, в составе груза - продуктовые и гигиенические наборы общим весом более 202 тонн.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Миссия Международного комитета Красного Креста доставила на неконтролируемую территорию Донецкой области семь грузовиков с гуманитарным грузом весом 121 тонна.