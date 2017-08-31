Количество жертв урагана "Харви" в США достигло 38

Десятки тысяч людей вынуждены были покинуть дома в поисках убежища. При этом 17 человек считаются пропавшими без вести.

Как сообщает The Daily Star, на данный момент около 32 тысяч оставили свои дома после того, как ураган обрушился на Техас. Накануне "Харви" ослабел до уровня "тропической депрессии", однако в власти страны предупреждают, что опасные для жизни наводнения будут продолжаться в Хьюстоне, Порт-Артуре и на юго-западе Луизианы до конца недели.

Вместе с тем шериф округа Форт-Бенд Чад Норвелл отметил, что известно о гибели супружеской пары, которая утонула в результате наводнения в районе Симонтона. Кроме того, погибла меленькая девочка когда родители пытались перенести ее через воду. Ее унесло потоком, - рассказал шериф.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко выразил свои соболезнования президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу в связи со смертью людей в результате урагана в штате Техас.