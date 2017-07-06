В четверг суд продолжит рассмотрение дела Януковича

Заседание начнется в десять часов утра. Вместе с тем на предыдущем заседании, которое прошло 29 июня, председательствующий судья Владислав Девятко отметил, сегодня суд приступит к исследованию письменных доказательств сторон по делу.

При этом судебное заседание состоится, несмотря на то, что Янукович заявил, что не будет участвовать в украинском судебном процессе по делу о государственной измене и отозвал из суда своих адвокатов.

Напомним, 28 ноября 2016 года генеральный прокурор Юрий Луценко объявил сообщение о подозрении Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведения агрессивной войны.

Как сообщал УРА-Информ, в среду бывший президент Украины Виктор Янукович заявил в эфире одного из российских телеканалов, что не будет принимать участие в судебном процессе, по которому он проходит обвиняемым по статье о государственной измене.