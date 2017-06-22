12:21 22.06.2017 | Общество | Новости
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На Земле проживает 7,6 миллиарда человек – ООН

Количество граждан, которые живут на Земле, сейчас составляет примерно 7,6 миллиарда.

На Земле проживает 7,6 миллиарда человек – ООН

Такие данные были представлены в докладе про демографическую ситуацию в мире Секретариата ООН. Так, на данный момент на планете Земля живет примерно 7,6 миллиарда граждан. И несмотря на невысокую рождаемость, количество жителей планеты все же будет постоянно расти – примерно на 83 миллиона человек в год.

При этом в ООН также добавили и то, что к 2030-му году на планете станет жителей больше на целый миллиард – то есть будет уже 8,6 миллиарда граждан. И этот в т.ч. благодаря росту продолжительности человеческой жизни.

Как сообщал УРА-Информ, в украинских тюрьмах растет уровень смертности.


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