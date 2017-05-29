Правоохранители уже получили 2300 сообщений о пропаже детей

Так, проводятся разного рода мероприятия – по выявлению места пребывания детей, о пропаже которых сообщалось ранее. Сейчас ищут 67 исчезнувших детей. В целом же с начала нынешнего года уже получено сообщение про исчезновение детей в количестве около 2300.

Про это Нацполиции сообщила при помощи соцсетей. Полицейским удалось за эти пять месяцев найти и вернуть домой около 2270-ти детей. Сейчас все еще ищут 67 детей, при этом 25 из них пропали именно в 2017-ом году.

Как сообщал УРА-Информ, в 2016-ом году в Запорожье пьяный выпускник потерялся в своем родном городе.