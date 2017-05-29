17:37 29.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100166810:mysnichenko

Правоохранители уже получили 2300 сообщений о пропаже детей

На данный момент полицейские устраивают проверки по выявлению пропавших ранее детей.

Правоохранители уже получили 2300 сообщений о пропаже детей

Так, проводятся разного рода мероприятия – по выявлению места пребывания детей, о пропаже которых сообщалось ранее. Сейчас ищут 67 исчезнувших детей. В целом же с начала нынешнего года уже получено сообщение про исчезновение детей в количестве около 2300.

Про это Нацполиции сообщила при помощи соцсетей. Полицейским удалось за эти пять месяцев найти и вернуть домой около 2270-ти детей. Сейчас все еще ищут 67 детей, при этом 25 из них пропали именно в 2017-ом году.

Как сообщал УРА-Информ, в 2016-ом году в Запорожье пьяный выпускник потерялся в своем родном городе.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив