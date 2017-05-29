07:28 29.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Луценко пообещал новые, более масштабные спецоперации

Генеральный прокурор Юрий Луценко анонсировал новые, более масштабные спецоперации на территории Украины, чем та, которую полиция провела 24 мая.

Луценко пообещал новые, более масштабные спецоперации

Как пояснил генпрокурор в воскресенье, 28 мая, в интервью журналистам одного из украинских телеканалов, к операции по задержанию бывших налоговиков спецслужбы готовились более полугода, месяцев семь-восемь. Необходимо было собрать доказательства, не только, кто где находится и даже не только, кто и что украл, но и сколько именно.

Были проведены экспертизы, заключения институтов, и только потом полетели вертолеты, - пояснил Луценко, добавив, что эта операция будет иметь дальнейшие действия.

Возможно, даже более масштабные, чем по отношению к этим деятелям, - заверил Луценко. Он также отметил, что несмотря на то, что его постоянно критикуют за стоимость транспортировки задержанных на вертолете, но это было не так уж и дорого, поскольку стоят они меньше одной десятой процента от арестованного имущества и, собственно, для этого в полиции и существуют вертолеты. Вертолет долго стоять на стоянке не будет, - пообещал Луценко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Луценко заверил, что на решение Печерского суда города Киеве по делу бывших налоговиков будет подана апелляция.


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