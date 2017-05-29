Луценко пообещал новые, более масштабные спецоперации

Как пояснил генпрокурор в воскресенье, 28 мая, в интервью журналистам одного из украинских телеканалов, к операции по задержанию бывших налоговиков спецслужбы готовились более полугода, месяцев семь-восемь. Необходимо было собрать доказательства, не только, кто где находится и даже не только, кто и что украл, но и сколько именно.

Были проведены экспертизы, заключения институтов, и только потом полетели вертолеты, - пояснил Луценко, добавив, что эта операция будет иметь дальнейшие действия.

Возможно, даже более масштабные, чем по отношению к этим деятелям, - заверил Луценко. Он также отметил, что несмотря на то, что его постоянно критикуют за стоимость транспортировки задержанных на вертолете, но это было не так уж и дорого, поскольку стоят они меньше одной десятой процента от арестованного имущества и, собственно, для этого в полиции и существуют вертолеты. Вертолет долго стоять на стоянке не будет, - пообещал Луценко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Луценко заверил, что на решение Печерского суда города Киеве по делу бывших налоговиков будет подана апелляция.