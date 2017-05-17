Следователи вызвали на допрос заместителей городского головы Львова

Повестки получили исполняющий обязанности заместителя городского головы по гуманитарным вопросам Галина Сличная и заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Бабак. Следователь будет их допрашивать по результатам последнего заседания комиссии.

Как сообщает пресс-служба Львовской городской рады, в среду, 17 мая, на рабочем месте повестку вручили также главе Сиховской районной администрации Ирине Маруняк с требованием явиться на допрос в 11:30. Также повестки получили глава Железнодорожного райадминистрации Надежда Банах и заместитель главы Франковской РА Орест Тимчишин. При этом в повестке указано, что должностные лица должны явиться к следователю Следственного управления Главногол управления Национальной полиции в области, а допрос связан с делом о мусоре и того, какова ситуация в Сиховском районе с уборкой ТБО.

Напомним, ранее Артем Сытник сообщил, что НАБУ проверяет главу Львова Андрея Садового.

Как сообщал УРА-Информ, по словам Садового во Львове на сегодняшний день накопилось более семи тысяч тонн отходов. Его некуда вывозить, поскольку меморандум, подписанный 21 апреля, не выполняется.