В Украине дожди, грозы и весеннее тепло

По данным синоптиков в Приазовье, днем и в западных, северных областях пройдет кратковременный дождь, местами гроза. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха днем составил 16-21 градус тепла.

В Киеве сегодня днем возможен кратковременный дождь, днем местами грозы. Температура воздуха ночью составит 6-8 градусов тепла. Днем потеплеет до 19-21 градуса.

На западе страны во вторник также днем кратковременный дождь, местами грозы. Ночная температура воздуха будет удерживаться в пределах 4-10 градусов. Днем воздух прогреется до 14-22 градусов.

В северных регионах днем кратковременный дождь, местами грозы. Температура воздуха ночью составит 3-9 теплых градусов. Дневная температура воздуха будет от 15 до 21 градуса выше нуля.

В центре страны сегодня днем возможны грозы. Ночью столбики термометров покажут от 4 до 10 градусов. Днем потеплеет до 15-21 градуса.

На востоке Украины местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью будет от 4 до 9 градусов тепла. Днем потеплеет до 14-21 градуса.

На юге во вторник местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит 5-13 градусов. Днем воздух прогреется до15-22 градусов.

В Крыму сегодня без осадков. Температура воздуха ночью составит 6-11 теплых градусов. Днем будет от 16 до 21 градус со знаком плюс.