15:41 15.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Одесчине заблокированы выплаты псевдопереселенцам

Незаконная схема осуществления выплат пособий псевдопереселенцям недавно была заблокирована на Одесчине.

На Одесчине заблокированы выплаты псевдопереселенцам

Эти сведения сегодня – 15-го мая – распространили в пресс-службе СБУ. Согласно этим данным – в г. Донецк и г. Луганск обнаружили нелегальных организаторов т.н. бизнеса, которые занимались приемом заказов от граждан, зарегистрированных в Украине – на снятие со счетов денег.

В Одессе также работал их сообщник – банковский работник – который согласно копиям документов изготавливал платежные карты. Таким образом – за пару месяцев в банкоматах сняли около 350-ти тысяч гривен.

Как сообщал УРА-Информ, в Кабмине планировали утвердить законопроект про права переселенцев.


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