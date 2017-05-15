На Одесчине заблокированы выплаты псевдопереселенцам

Эти сведения сегодня – 15-го мая – распространили в пресс-службе СБУ. Согласно этим данным – в г. Донецк и г. Луганск обнаружили нелегальных организаторов т.н. бизнеса, которые занимались приемом заказов от граждан, зарегистрированных в Украине – на снятие со счетов денег.

В Одессе также работал их сообщник – банковский работник – который согласно копиям документов изготавливал платежные карты. Таким образом – за пару месяцев в банкоматах сняли около 350-ти тысяч гривен.

Как сообщал УРА-Информ, в Кабмине планировали утвердить законопроект про права переселенцев.