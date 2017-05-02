Террористы продолжают обстреливать позиции силовиков

Эти сведения распространили недавно в пресс-службе штаба АТО. Стало известно, что оккупационные войска все так же ведут обстрелы украинских бойцов – провокационного характера.

В течение последних 24-ех часов враг стрелял по пунктам украинских бойцов 55 раз – также сказано в сообщении. При этом по позициям, что около н.п. Павлополь, боевики стреляли из гранатометов, а также использовали пулеметы, зенитные установки и прочее свое вооружение.

Как сообщал УРА-Информ, в течение позапрошлых суток в зоне АТО были ранены сразу семь силовиков.