09:48 02.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Террористы продолжают обстреливать позиции силовиков

В течение прошлых 24-ех часов в местах, где проходит АТО, террористы обстреляли 55 раз украинских бойцов.

Террористы продолжают обстреливать позиции силовиков

Эти сведения распространили недавно в пресс-службе штаба АТО. Стало известно, что оккупационные войска все так же ведут обстрелы украинских бойцов – провокационного характера.

В течение последних 24-ех часов враг стрелял по пунктам украинских бойцов 55 раз – также сказано в сообщении. При этом по позициям, что около н.п. Павлополь, боевики стреляли из гранатометов, а также использовали пулеметы, зенитные установки и прочее свое вооружение.

Как сообщал УРА-Информ, в течение позапрошлых суток в зоне АТО были ранены сразу семь силовиков.


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