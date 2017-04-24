В Швеции задержан еще один подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме

Сообщается, что по результатам изучения большого количества материалов задержан мужчина узбекского происхождения. Также отмечено, что данный человек имеет отношение к террористической группировке Исламское государство.

Напоминаем, что мужчина подозревается в наезде на толпу людей в Стокгольме, в результате чего погибло 4 человек и 15 получили травмы.

Ранее УРА-Информ сообщал, что ИГИЛ атаковали вертолетную базу в Мосуле, погибли полицейские.