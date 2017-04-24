17:30 24.04.2017 | Общество | Новости
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В Швеции задержан еще один подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме

На сайте шведской полиции появилась информации о задержании подозреваемого в совершении теракта в Стокгольме.

В Швеции задержан еще один подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме

Сообщается, что по результатам изучения большого количества материалов задержан мужчина узбекского происхождения. Также отмечено, что данный человек имеет отношение к террористической группировке Исламское государство.

Напоминаем, что мужчина подозревается в наезде на толпу людей в Стокгольме, в результате чего погибло 4 человек и 15 получили травмы.

Ранее УРА-Информ сообщал, что  ИГИЛ атаковали вертолетную базу в Мосуле, погибли полицейские.


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