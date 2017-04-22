18:15 22.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Пять жилых домов повреждены из-за обстрелов боевиков на Донбассе

Спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко сегодня во время брифинга сообщил о том, что в результате вражеских обстрелов повреждено 5 жилых домов.

Пять жилых домов повреждены из-за обстрелов боевиков на Донбассе

В сообщении говорится, что сегодня сразу после полуночи боевики открыли огонь по жилым кварталам. Стреляли из тяжелого вооружения – танков и минометов. Боевые действия продолжались до 14:00.

Зафиксировано 19 обстрелов.

Пострадавших среди мирных граждан нет.

Ранее УРА-Информ сообщал, что за минувшие сутки в зоне АТО ранены двое силовиков.


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