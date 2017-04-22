Пять жилых домов повреждены из-за обстрелов боевиков на Донбассе

В сообщении говорится, что сегодня сразу после полуночи боевики открыли огонь по жилым кварталам. Стреляли из тяжелого вооружения – танков и минометов. Боевые действия продолжались до 14:00.

Зафиксировано 19 обстрелов.

Пострадавших среди мирных граждан нет.

Ранее УРА-Информ сообщал, что за минувшие сутки в зоне АТО ранены двое силовиков.