Пять жилых домов повреждены из-за обстрелов боевиков на Донбассе

Спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко сегодня во время брифинга сообщил о том, что в результате вражеских обстрелов повреждено 5 жилых домов.
В сообщении говорится, что сегодня сразу после полуночи боевики открыли огонь по жилым кварталам. Стреляли из тяжелого вооружения – танков и минометов. Боевые действия продолжались до 14:00.
Зафиксировано 19 обстрелов.
Пострадавших среди мирных граждан нет.
Ранее УРА-Информ сообщал, что за минувшие сутки в зоне АТО ранены двое силовиков.