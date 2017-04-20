15:12 20.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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40 тонн львовского мусора обнаружили на Тернопольщине

Мусор со Львова был не так давно привезен в Днепр.

40 тонн львовского мусора обнаружили на Тернопольщине

Так, недавно правоохранителями были остановлены две фуры, наполненные мусором – около Малашевской свалки, что в Тернопольской области. Эти сведения передали в полицейской пресс-службе.

Собственником указанных фур оказался бизнесмен из Тернополя, а отходы, которые везли в фурах, по транспортным накладным, принадлежат предприятию города Львов – также сказано в сообщении. По данным правоохранителей, водители также передали и то, что отходы они доставляли со Львова в н.п. Днепр. Согласно их данным - в Тернопольскую область они прибыли для дозаправки и проверки технического состояния машин.

Как сообщал УРА-Информ, в марте львовской мусор был замечен на одной из свалок Одесчины.


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