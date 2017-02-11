14:27 11.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбасс прибыли восемь грузовиков "Красного Креста"

Через "Новотроицкое" в сторону неконтролируемой территории въехало восемь грузовых авто - от миссии комитета "Красный Крест". 

На Донбасс прибыли восемь грузовиков

Об этом передали в пресс-службе Госпогранслужбы. Транспортные средства доставили для жителей Донетчины товары медназначения и стройматериалы весом более 130 тонн – сказано в сообщении.

Как известно, 28 января через КПВВ "Новотроицкое" на неконтролируемые территориивъехало 30 грузовиков, которые доставили гумантарную помощь. По данным пограничников, гуманитарная помощь доставлена для жителей Луганской и Донецкгой областей.

Как сообщал УРА-Информ, " Красный Крест" в декабре доставил на Донбасс гуманитарную помощь.


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