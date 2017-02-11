На Донбасс прибыли восемь грузовиков "Красного Креста"

Об этом передали в пресс-службе Госпогранслужбы. Транспортные средства доставили для жителей Донетчины товары медназначения и стройматериалы весом более 130 тонн – сказано в сообщении.

Как известно, 28 января через КПВВ "Новотроицкое" на неконтролируемые территориивъехало 30 грузовиков, которые доставили гумантарную помощь. По данным пограничников, гуманитарная помощь доставлена для жителей Луганской и Донецкгой областей.

Как сообщал УРА-Информ, " Красный Крест" в декабре доставил на Донбасс гуманитарную помощь.