В Черкасской области отменены ограничения движения автотранспорта

Об этом передали в пресс-службе ГСЧС. Так, уже было снято ограничение движения крупно габаритного, а также тяжеловесного транспорта на автодорогах области общего пользования.

Ограничения сняты на дорогах М-05 Киев - Одесса (км 143+028 - км 274+360), а также Н-01Киив - Знаменка (км 123+850 - км 241+622); 08 г. Борисполь – г. Днепропетровск – г. Запорожье (через г. Кременчуг) - (км 81+300 - км 169+117).

Как сообщал УРА-Информ, в Житомирской области в декабре 2016 г. было ограничено движение грузовиков. Ограничение ввели из-за непростих погодных условий.