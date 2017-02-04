11:50 04.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100159405:mysnichenko

На Закарпатье подтопление 485 домов все еще не устранено

Состоянием на 07:00 четвертого февраля была отведена вода с 40 домохозяйств Закарпатской области (остается - 485).

На Закарпатье подтопление 485 домов все еще не устранено

Кроме того - была откачана вода из одного дома (остается - 3), одного здания. Остается семь ледяных заторов (Хустский и Иршавский районы). Пиротехническими группами ГСЧС совершен подрывы льда. Об этом передает ГСЧС.

Так, к отводу с территорий домохозяйств воды и откачки ее из подвалов подтопленных домов уже было привлечено 419 чел. и 69 ед. техники, от ГСЧС в том числе - 75 человек, два плавсредства и 15 единиц техники – также сказано в сообщении. На данный момент ситуация - на контроле Управления ГСЧС Закарпатской области.

Как сообщал УРА-Информ, третьего февраля на Закарпатье оставались подтопленными 525 домохозяйств.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив