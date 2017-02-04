На Закарпатье подтопление 485 домов все еще не устранено

Кроме того - была откачана вода из одного дома (остается - 3), одного здания. Остается семь ледяных заторов (Хустский и Иршавский районы). Пиротехническими группами ГСЧС совершен подрывы льда. Об этом передает ГСЧС.

Так, к отводу с территорий домохозяйств воды и откачки ее из подвалов подтопленных домов уже было привлечено 419 чел. и 69 ед. техники, от ГСЧС в том числе - 75 человек, два плавсредства и 15 единиц техники – также сказано в сообщении. На данный момент ситуация - на контроле Управления ГСЧС Закарпатской области.

Как сообщал УРА-Информ, третьего февраля на Закарпатье оставались подтопленными 525 домохозяйств.