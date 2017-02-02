На Львовшине помощник нардепа попался на взятке

Вымогательства было задокументировано, а злоумышленник попался на горячем. Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, помощник депутата требовал от предпринимателя десять тысяч доллар.

За эти деньги он обещал не направлять информацию о нем в правоохранительные и контролирующие органы и не создавать ему препятствий в предпринимательской деятельности. Полиция обнаружила деньги в полном объеме во время проведения осмотра места происшествия и в настоящее время проводятся неотложные следственные действия.

Сейчас готовится сообщение о подозрении задержанному в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного Кодекса Украины Получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством. Суд также сегодня изберет ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция Волынской области в среду, 1 февраля, задержала сотрудники банка. Мужчина был задержан во время получения взятки.