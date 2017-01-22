В Харькове трое неизвестных открыли стрельбу с балкона многоэтажки

Мужчины стреляли из автоматического оружия с балкона многоэтажного дома, расположенного на Алексеевском жилом массиве. Как сообщила журналистам пресс-секретарь патрульной полиции города Карина Курбанова, информация об инцидента поступила около часу ночи.

По данным очевидцев на улице Целиноградской, слышны выстрелы. Патрульные оперативно отреагировали и, когда прибыли на место происшествия, установили, что действительно велась стрельба, однако обнаружить оружие на месте не удалось. Там были только гильзы, вероятно калибра 5,45, а на балконе дома находились трое мужчин.

Правоохранители задержали злоумышленников, которые во время задержания вели себя агрессивно, пытались наброситься на полицейских.

К счастью во время инцидента никто не пострадал, - заверила Курбанова.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Запорожье 17 января, грабители, которые пытались избежать задержания, открыли стрельбу по полицейским. Инцидент произошел около семи часов вечера на проспекте Металлургов. В результате перестрелки злоумышленник был ранен.