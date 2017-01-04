IAAF получила еще 200 имен принимавших допинг россиян

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) получила письмо от всемирной антидопинговой лаборатории с именами 200 спортсменов из России, которые принимали запрещенные препараты.
Об этом сообщает сайт IAAF.
"IAAF были направлены имена около 200 россиян, предоставленных Независимой комиссией WADA под руководством Ричарда Макларена. Исходя из сведений и доказательств из доклада Макларена, а также иной информации, будут приниматься решения при рассмотрении заявок спортсменов, желающих получить доступ к международным стартам в качестве нейтральных", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее Международная федерация футбола сообщает о своем намерении применит санкции, если случаи употребления допинга российскими футболистами будут доказаны.