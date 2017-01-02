EX.UA возобновил работу на новом домене и пообещал расширить функционал

При этом сервис начал работать на новом домене - FEX.NET. Как сказано в сообщении на стартовой странице портала, сервис ЕХ-файлы перезапущен на домене File EXchange Network.

Он реализован на принципиально новой технологической платформе, что обеспечит дополнительное удобство использования. При этом в сообщении сказано, что функционал будет расширяться, а также будет введена плата за хранение данных.

FEX.NET должен стать новым этапом в развитии сервисов хранения информации, и это будет украинский ресурс. О

Напомним, как сообщал УРА-информ, 16 дкабря, администрация файлового хранилища EX.UA объявила о решении прекратить работу ресурса в знак протеста против последних законодательных инициатив в сфере якобы борьбы с пиратством