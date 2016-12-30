20:20 30.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
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Силовики отбили атаку террористов возле Попасной

Противник в зоне АТО 30 декабря понес потери и вскоре отступил.

Силовики отбили атаку террористов возле Попасной

Украинские силовики в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) отбили атаку террористов в районе Попасной, что в Луганской области. Об этом сказано в сообщении пресс-центра АТО в соцсети Facebook.

В районе Попасной возникло боевое столкновение. Примерно в 16:00 противник осуществил нападение на наблюдательный пункт. Нападение террористов вскоре было отбито, противник понес некоторые потери и отступил - сказано в сообщении. Также говорится о том, что в течение дня террористы провели 25 обстрелов во всех направлениях по линии разграничения.

Как сообщал УРА-Информ, в зоне АТО за сутки трое силовиков были ранены.


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