08:27 14.11.2018 | Политика | Новости
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Нельзя позволить РФ использовать энергетику как оружие, - Перри

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что нельзя позволить РФ использовать энергетику как оружие устрашения. В частности, путем отключения поставки газа зимой. 

Нельзя позволить РФ использовать энергетику как оружие, - Перри

Об этом министр заявил время своего визита в Венгрию.

Перри заявил, что США готовы ввести новый пакет санкции против РФ. Также он добавил, что что Вашингтон имеет полное право и дальше продолжать режим санкций против РФ за оккупацию Крыма.

"Это все действительно очень просто с моей точки зрения. Будьте хорошим соседом и уважайте верховенство права, но Россия не хочет этого делать", - заявил Перри.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Президент Украины Петр Порошенко  провел встречу с министр энергетики Соединенных Штатов Амерки Риком Перри. В ходе встречи обсуждались вопросы украинско-американского энергетического сотрудничества и противодействия проекту "Северный поток-2". 


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