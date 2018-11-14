Нельзя позволить РФ использовать энергетику как оружие, - Перри

Об этом министр заявил время своего визита в Венгрию.

Перри заявил, что США готовы ввести новый пакет санкции против РФ. Также он добавил, что что Вашингтон имеет полное право и дальше продолжать режим санкций против РФ за оккупацию Крыма.

"Это все действительно очень просто с моей точки зрения. Будьте хорошим соседом и уважайте верховенство права, но Россия не хочет этого делать", - заявил Перри.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с министр энергетики Соединенных Штатов Амерки Риком Перри. В ходе встречи обсуждались вопросы украинско-американского энергетического сотрудничества и противодействия проекту "Северный поток-2".