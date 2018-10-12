Порошенко подписал указ о защите Черного и Азовского морей

Как сказано на сайте гаранта страны, Петр Порошенко постановляет ввести в действие решение СНБО и возложить контроль за исполнением на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во внутренние воды Азовского моря были отправлены судна "Донбасс" и "Корец", которые сейчас находятся непосредственно перед мостом с полуострова Тамань в Крым.

Первый эсминец планируют использывать для усиления инфраструктуры флота на Азовском море.