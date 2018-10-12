18:17 12.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко подписал указ о защите Черного и Азовского морей

Глава украинского государства Петр Порошенко внедрил решение СНБО о срочных мерах по защите интересов Украины в Черном, Азовском морях и Керченском проливе. Об этом информирует пресс-служба президента.

Порошенко подписал указ о защите Черного и Азовского морей

Как сказано на сайте гаранта страны, Петр Порошенко постановляет ввести в действие решение СНБО и возложить контроль за исполнением на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. 

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во внутренние воды Азовского моря были отправлены судна "Донбасс" и "Корец", которые сейчас находятся непосредственно перед мостом с полуострова Тамань в Крым.

Первый эсминец планируют использывать для усиления инфраструктуры флота на Азовском море. 


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