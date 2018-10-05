Президент Украины заговорил о приоритете нацменьшинств

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Согласно недавно полученным сведениям, на торжестве вместе с Порошенко присуствовал также ремьер-министр Болгарии Бойко Борисов. В ходе празднования юбилея гимназии лидер Украины опровергнул какую-либо угрозу ассимиляции болгар в его стране. Вместе с тем Порошенко добавил, что образовательная реформа, внедряемая в Украине защищает тех, кто изучает разные языки, включая болгарский.

Также во время встречи Порошенко договорился с Борисовым об открытии болгарского учебного заведения в Одессе и открытия Украинского культурного центра в Софии. Президент напоследок добавил, что даст поручение о введении изучения в отдельных классах школ в Запорожье болгарского языка.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Венгрии требует, чтобы украинское государство отказалось от законодательных норм по дубляжу спектаклей и газе нацменшин на украинский язык.