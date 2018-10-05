Новоизбранные члены ЦИК принесли присягу в Раде

В Верховной раде Украины сегодня 14 членов ЦИК официально пообещали украинскому народу при осуществлении своих полномочий соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, внепартийную позицию, быть честным, объективным и беспристрастным в решении вопросов, относящихся к полномочиям комиссии, обеспечивать реализацию и защиту избирательных прав граждан и права на участие в референдуме.

Напомним, в конце сентября Верховная рада назначила новый состав Центральной избирательной комиссии.

Во вермя представления кандидатов глава комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич отметил, что проверка не выявила оснований для недоверия кандидатам в ЦИК.

Как сообщал УРА-Информ, 18 сентября ВР поддержала в первом чтении за основу и в целом законопроект №9090 "О внесении изменений в статью 6 закона "О Центральной избирательной комиссии". Закон предусматривает, что количество членов Центризбиркома увеличивается с 15 до 17.