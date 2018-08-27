14:50 27.08.2018 | Политика | Новости
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Макрон рассказал о проекте развития обороны ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал новый этап развития обороны Европейского союза на фоне торговой войны с США. Об этом сообщает издание АР.

Макрон рассказал о проекте развития обороны ЕС

В ходе выступления перед французскими послами Макрон заявил, что безопасность и суверенитет Европы зависят от самих европейцев. По его словам, безопасность континента не должна опираться на США.

Кроме того, в ходе дискуссии Макрон заявил, что должны участвовать все европейские страны и Россия, но при условии прогресса в мирном урегулировании в Украине.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Пресс-служба дворца коротко опубликовала основные тезисы разговора двух лидеров.


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