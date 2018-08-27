Макрон рассказал о проекте развития обороны ЕС

В ходе выступления перед французскими послами Макрон заявил, что безопасность и суверенитет Европы зависят от самих европейцев. По его словам, безопасность континента не должна опираться на США.

Кроме того, в ходе дискуссии Макрон заявил, что должны участвовать все европейские страны и Россия, но при условии прогресса в мирном урегулировании в Украине.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Пресс-служба дворца коротко опубликовала основные тезисы разговора двух лидеров.