Украине предлагают заминировать Азовское море

Экс-командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук заявил, что обезопасить Украину от возможной атаки России позволят проложенные по Азовскому морю взрывные и неразрывные ограждения, передает "Громадське".
Гайдук выразил уверенность в том, что только такие действия дадут возможность противостоять российским военным кораблям и обезопасить страну от потенциальной высадки морского десанта.
Для того, чтобы предотвратить подрыв собственных судов, Гайдук предложил проводить их по контролируемым военным фарватерам в составе караванов.
Адмирал также указал, что военным стоит проводить учения на Азовском побережье Украины, чтобы научиться противостоять высадке российских войск.
Как сообщал "УРА-Информ", Российская Федерация перебросила около 40 боевых кораблей в Азовское море.