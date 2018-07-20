14:59 20.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украине предлагают заминировать Азовское море

Экс-командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук заявил, что  обезопасить Украину от возможной атаки России позволят проложенные по Азовскому морю взрывные и неразрывные ограждения, передает "Громадське".

Украине предлагают заминировать Азовское море

Гайдук выразил уверенность в том, что только такие действия дадут возможность противостоять российским военным кораблям и обезопасить страну от потенциальной высадки морского десанта.

Для того, чтобы предотвратить подрыв собственных судов, Гайдук предложил проводить их по контролируемым военным фарватерам в составе караванов.

Адмирал также указал, что военным стоит проводить учения на Азовском побережье Украины, чтобы научиться противостоять высадке российских войск.

Как сообщал "УРА-Информ", Российская Федерация перебросила около 40 боевых кораблей в Азовское море.


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