Украине предлагают заминировать Азовское море

Гайдук выразил уверенность в том, что только такие действия дадут возможность противостоять российским военным кораблям и обезопасить страну от потенциальной высадки морского десанта.

Для того, чтобы предотвратить подрыв собственных судов, Гайдук предложил проводить их по контролируемым военным фарватерам в составе караванов.

Адмирал также указал, что военным стоит проводить учения на Азовском побережье Украины, чтобы научиться противостоять высадке российских войск.

Как сообщал "УРА-Информ", Российская Федерация перебросила около 40 боевых кораблей в Азовское море.