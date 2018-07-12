Порошенко встретился с Дудой в Брюсселе

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, стороны обменялись мнениями по ряду вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня.

Кроме того, стороны обсудили вопросы продолжения диалога в сфере защиты культурного наследия и увековечения мест памяти украинского и польского народов на территории двух стран.

Порошенко поблагодарил за неизменную поддержку Польшей суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президенты двух стран уделили также внимание дальнейшей координации действий по противодействию российской агрессии в контексте членства Республики Польша в Совете безопасности ООН. Стороны согласились с важностью дальнейшей мобилизации усилий с целью противодействия строительству "Северного потока-2".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко подтвердил, что встретиться с американским лидером Дональдом Трампом. Президент Украины заявил, что очень надеется на поддержку американцев и правительства. Кроме того, он добавил, что в ходе саммита США – Россия будет подымать вопрос о дружбе стран.