Порошенко обсудил с главой МИД Латвии ситуацию на Донбассе

Глава государства выразил признательность Латвии за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, солидарность и помощь принимающей стороны в противодействии российской агрессии, а также осуждение и непризнание незаконной оккупации Крыма. Как сообщает пресс-служба президента, Порошенко высоко оценил последовательную позицию Латвии относительно необходимости продления Европейским Союзом санкций против России до полного восстановления территориальной целостности Украины, включительно с Крымом.

Также он проинформировал Ринкевичса о ситуации на Донбассе, в частности о продолжении обстрелов с использованием тяжелого вооружения со стороны контролируемых Россией боевиков. Были обсуждены перспективы размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе. Кроме этого, стороны сверили позиции накануне саммита Украина - ЕС и мероприятий в рамках июльского саммита НАТО в Брюсселе.

В свою очередь Ринкевичс отметил важность активной международной кампании с целью освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Климкин проинформировал Эдгарса Ринкевичса о результатах последней нормандской встречи.