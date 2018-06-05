Рада вносит поправки в законопроект об антикоррупционном суде

Верховная рада Украины продолжила рассмотрение поправок к законопроекту об антикоррупционном суде. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.
Во вторник, четвертого июня, в сессионном зале для работы зарегистрировались 362 парламентария.
Так, нардепы рассмотрели уже более тысячи поправок к документу, а всего их 1927. На повестке пленарного дня осталось рассмотрение еще более 700 правок к документу.
Глава парламента Андрей Парубий добавил, что рассмотрение поправок начнется с 1274-й.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная Рада Украины должна завершить рассмотрение законопроекта о Высшем антикоррупционном суде. Документ должен быть принят в этот четверг.
По его словам, очевидно решение будет приниматься в четверг и до тех пор, нам важно осознать значение этого решения и для парламента и для Украины, - пояснил Парубий, добавив, что долг и председателя правительства сделать все возможное, чтобы "решение в четверг было принято в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии".