11:15 04.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парламент в четверг должен завершить рассмотрение закона об Антикоррупционном суде, - Парубий

Верховная Рада Украины должна завершить рассмотрение законопроекта о Высшем антикоррупционном суде.

Парламент в четверг должен завершить рассмотрение закона об Антикоррупционном суде, - Парубий

Документ должен быть принят в этот четверг. Об этом в понедельник, 4 июня, во время брифинга заявил глава парламента Андрей Парубий.

По его словам, очевидно решение будет приниматься в четверг и до тех пор, нам важно осознать значение этого решения и для парламента и для Украины, - пояснил Парубий, добавив, что долг и председателя правительства сделать все возможное, чтобы "решение в четверг было принято в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии".

Решение, которое будет соответствовать ожиданиям людей на справедливый суд, наказание коррупционеров, - резюмировал Парубий.

Напомним, Европейский союз полностью поддерживает соблюдение рекомендаций Венецианской комиссии при создании Антикоррупционного суда.

Как сообщал УРА-Информ, народные депутаты в четверг, 24 мая, прошли тысячу поправок к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде. Всего в документе 1927 правок.


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