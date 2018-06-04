Парламент в четверг должен завершить рассмотрение закона об Антикоррупционном суде, - Парубий

Документ должен быть принят в этот четверг. Об этом в понедельник, 4 июня, во время брифинга заявил глава парламента Андрей Парубий.

По его словам, очевидно решение будет приниматься в четверг и до тех пор, нам важно осознать значение этого решения и для парламента и для Украины, - пояснил Парубий, добавив, что долг и председателя правительства сделать все возможное, чтобы "решение в четверг было принято в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии".

Решение, которое будет соответствовать ожиданиям людей на справедливый суд, наказание коррупционеров, - резюмировал Парубий.

Напомним, Европейский союз полностью поддерживает соблюдение рекомендаций Венецианской комиссии при создании Антикоррупционного суда.

Как сообщал УРА-Информ, народные депутаты в четверг, 24 мая, прошли тысячу поправок к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде. Всего в документе 1927 правок.