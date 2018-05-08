В Италии не смогли сформировать новое правительство

В результате чего страна оказалась перед риском проведения новых выборов. Вместе с тем в стране могут назначить нейтральное временное правительство до конца года.

Как сообщает ВВС, ни одна партия или альянс не получили большинство голосов на всеобщих мартовских выборах.

При этом президент Италии Сержио Мотарелла заявил, что после того, как третий раунд переговоров провалился, остаются только два варианта.

По его словам, ждать больше нельзя. Пускай стороны решают по собственной воле, либо они предоставят полные полномочия правительству, либо – новые выборы в июле либо осенью, - заявил глава государства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сенат Италии в субботу, 24 марта, проголосовал за избрание представительницы правой партии "Вперед, Италия" Марии Элизабетты Казеллати его главой.