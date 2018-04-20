В США отметили стабильность коррупции в Украине

Об этом сообщает издание ZN.UA

Директор исследования Нейт Шенкан отметил, что изменения уровня демократии неоднозначные. Однако у Украины есть улучшения на уровне местного управления, что связано с процессом децентрализации.

Согласно исследованию замечен спад в двух категориях, а именно развитие независимых СМИ и гражданского общества, что связано с вопросами коррупции.

Также законодательство об электронных декларациях в отношении активистов, которое содержат безосновательные требования для якобы прозрачности. Но на самом деле они затрудняют работу активистов.

В целом Украина не продемонстрировала сдвигов в таких пунктах как демократическое управление центральной власти, избирательный процесс, независимость судебной ветви и коррупции.

В то же время эксперты добавили, что на фоне подготовки к президентским и парламентским выборам в 2019 году давление со стороны власти на гражданское общество может усилиться, антикоррупционная реформа будет заморожена. А вот медицинская реформа и децентрализация будут развиваться.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Изабель Дюмон заявила, что взятничество и коррумпированная судебная система подрывает доверие к Украине со стороны иностранных инвесторов.