21:59 02.04.2018 | Политика | Новости
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В Белом доме подтвердили подготовку встречи Трампа с Путиным

В Белом доме подтвердили, что в ближайшее время может состояться встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с президентом Российской Федерации Владимира Путина.

В Белом доме подтвердили подготовку встречи Трампа с Путиным

Как заявила в понедельник, 2 апреля, во время брифинга официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, во время последнего телефонного разговора, который состоялся 20 марта, Трамп предложил Путину провести совместную встречу.

Они обсудили двустороннюю встречу в недалеком будущем в ряде потенциальных мест, в том числе в Белом доме, - сказала Сандерс.

Вместе с тем дату встречи Сандерс пока не назвала, добавив, что она состоится "в ближайшем будущем".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, о предстоящей встрече двух президентов сегодня на брифинге сообщил журналистам помощник главы России Юрий Ушаков.

По его словам, конкретные детали подготовки визита не обсуждались.


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