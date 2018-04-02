18:31 02.04.2018 | Политика | Новости
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Трамп пригласил Путина в Белый дом на встречу

Лидер Америки Дональд Трамп во время очередного телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным предложил опонненту встретиться в Белом доме. Об этом сообщил помощник главы России Юрий Ушаков для СМИ на брифинге в Москве .

Трамп пригласил Путина в Белый дом на встречу

По заявлению Ушакова, в течении мобильного разговора Трамп лично предложил двум главам встретиться в официальной резиденции американского президента .

Он напомнил, что после этого делового и конструктивного разговора случился очередной сбой в отношениях государств, а именно высылка 60 российских послов и последующее закрытие генерального консульства в Сиэтле.

Кака резюмировал Ушаков, конкретные детали подготовки визита не обсуждались.

Но он выразил надежду, что об этом еще зайдет речь и что те шаги, которые в США сделали без доказательства обвинений, будут остановлены, после чего можно будет начать конструктивную беседу.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время одного из разговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным по телефону заверил, что Америка одержит верх в гонке вооружений, в случае ее начала между странами.


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