Трамп пригласил Путина в Белый дом на встречу

По заявлению Ушакова, в течении мобильного разговора Трамп лично предложил двум главам встретиться в официальной резиденции американского президента .

Он напомнил, что после этого делового и конструктивного разговора случился очередной сбой в отношениях государств, а именно высылка 60 российских послов и последующее закрытие генерального консульства в Сиэтле.

Кака резюмировал Ушаков, конкретные детали подготовки визита не обсуждались.

Но он выразил надежду, что об этом еще зайдет речь и что те шаги, которые в США сделали без доказательства обвинений, будут остановлены, после чего можно будет начать конструктивную беседу.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время одного из разговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным по телефону заверил, что Америка одержит верх в гонке вооружений, в случае ее начала между странами.