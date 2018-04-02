Сестра Савченко попросила Трампа вмешаться

Она обратилась к нему как к президенту страны, в которой соблюдают права человека, свободу слова и где нет преследования политических оппонентов с использованием карательных органов государства. Вера Савченко указала, что защита этих ценностей американской нации является основным задачами руковолдства страны.

В.Савченко добавила, что хочет обратить внимание лидера США, так как он сможет озвучить достоверную информацию о ситуации, которая сложилась вокруг ее сестры, Героя Украины и народного депутата Украины.

Она заявила о крайней серьезности ситуации, подчеркунув то, что Н.Савченко незаконно арестована и удерживается в местах лишения свободы только за свою политическую деятельность, продолжительную борьбу с украинской системой коррупции.

Помимо этого В.Савченко попросила озвучить ситуацию на площадках международной дипломатии касательно преследования в Украине оппозиционных политиков, устранения конкурентов на предстоящих выборах путем политического преследования. Она добавила что президент страны лично возглавляет сооружение системной, вертикальной, глубоко интегрированной коррупции и что СМИ, неподконтрольные власти Украины, ограничивают

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", адвокаты арестованного народного депутата Украины Надежды Савченко не довольны сегодняшним решением Апелляционного суда.