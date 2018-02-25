Пол Манафорт готовится к похоронам

Политтехнолог подла прошение в федеральный суд в Вашингтоне о том, что он бы уехать из своего дома в штате Вирджиния в Лонг-Айленд для участия в похорон тестя.

Заявление Манафорт подал после слов его коллеги по цеху, который также признался в отмывании денег через оффшорные зоны и уклонений от уплаты налогов. На допросе он признался, что через контролируемые Манафортом, прошло более 75 миллионов долларов.

Из общей суммы денег бывший имиджмейкер Януковича получил 30 млн долларов. Гейтс согласился сотрудничать со специальным советником Мюллером, который занимается расследованием дела о вмешательстве Кремля в ход избирательной кампании 2016 года. Москву также обвиняют в организации кибератак американских сайтов правительственных учреждений.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее бывшего главу предвыборного штаба президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Пола Манафорта и его помощника Рика Гейтса обвинили в уклонении от налогов.