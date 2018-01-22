14:22 22.01.2018 | Политика | Новости
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Власти Саудовской Аравии предложили задержанным принцам сделку

Правительство Саудовской Аравии намерены получить от арестованных принцев 100 миллиардов долларов за урегулирование обвинений в коррупции.

Власти Саудовской Аравии предложили задержанным принцам сделку

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного саудовского чиновника.

Как отмечается, уже в конце января должны завершится переговоры со всеми подозреваемыми. В частности, которых с ноября прошлого года удерживают в пятизвездочном отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде.

Вообщем-то, условия властей приняли 90 человек, они уже вышли на свободу. В свою очередь еще пятеро обдумывают предложение, а 95 — отказываются платить и рискуют попасть под суд.

Кстати, по подозрению в коррупции в ноябре 2017 года были задержаны в общей сложности 350 человек, в том числе 11 принцев, высокопоставленные чиновники и бизнесмены. Некоторые из них получили статус свидетелей или информантов и провели в отеле только несколько часов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", о любви британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл снимут телевизионный фильм.

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