Власти Саудовской Аравии предложили задержанным принцам сделку

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного саудовского чиновника.

Как отмечается, уже в конце января должны завершится переговоры со всеми подозреваемыми. В частности, которых с ноября прошлого года удерживают в пятизвездочном отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде.

Вообщем-то, условия властей приняли 90 человек, они уже вышли на свободу. В свою очередь еще пятеро обдумывают предложение, а 95 — отказываются платить и рискуют попасть под суд.

Кстати, по подозрению в коррупции в ноябре 2017 года были задержаны в общей сложности 350 человек, в том числе 11 принцев, высокопоставленные чиновники и бизнесмены. Некоторые из них получили статус свидетелей или информантов и провели в отеле только несколько часов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", о любви британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл снимут телевизионный фильм.