Порошенко прокомментировал закон о реинтеграции Донбасса

Об этом президент Украины написал на своей странице в Twitter.

По словам украинского лидера, Киев будет продолжать прокладывать путь для реинтеграции якобы украинских земель политико-дипломатическим путем.

"Это — ключевой сигнал закона, который приняла Верховная рада по моей инициативе, — констатировал украинский лидер. — Это — сигнал и для Донбасса, и для Крыма: вы — неотъемлемая часть Украины", - подчеркнул президент.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная Рада Украины в четверг, 18 января, приняла Закон о реинтеграции Донбасса. За закон № 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" проголосовали 280 народных депутатов.