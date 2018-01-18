12:52 18.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко прокомментировал закон о реинтеграции Донбасса

Глава украинского государства Петр Порошенко считает принятый депутатами Верховной рады закон о реинтеграции Донбасса - сигналом для жителей этого региона, а также Крыма.

Порошенко прокомментировал закон о реинтеграции Донбасса

Об этом президент Украины написал на своей странице в Twitter.

 По словам украинского лидера, Киев будет продолжать прокладывать путь для реинтеграции якобы украинских земель политико-дипломатическим путем.

"Это — ключевой сигнал закона, который приняла Верховная рада по моей инициативе, — констатировал украинский лидер. — Это — сигнал и для Донбасса, и для Крыма: вы — неотъемлемая часть Украины", - подчеркнул президент.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная Рада Украины в четверг, 18 января, приняла Закон о реинтеграции Донбасса. За закон № 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" проголосовали 280 народных депутатов.

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