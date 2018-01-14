КНДР обвинила США в "давлении" на Пхеньян

В комментарии говорится, что США держат в акватории Корейского полуострова несколько десантных кораблей, которые готовы высадиться на территорию КНДР в любой момент. Кроме того, американское командование принимает меры, направленные на ухудшение атмосферы для оздоровления межкорейских отношений. Пхеньян также недоволен размещением большого количества американской авиации в Японии, которые могут угрожать безопасности страны.

США же подтвердили информацию о том, что авианосец John Stennis в западной части Тихого океана все время проводит патрулирование северных вод около Японских и Корейских островов.

Не обошлось и без традиционных угроз вождя КНДР. "Соединенные Штаты - лучшая мишень для ракет класса “Хвасон”, - говорится в сообщении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Соединенные Штаты планируют начать патрулировать морские пути, которые ведут к Северной Корее.