18:21 12.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Штайнмайер готов посетить Украину

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в 2018 году планирует посетить Украину с рабочим визитом. Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник написал в Twitter.

Штайнмайер готов посетить Украину

Сообщается, что немецкий президент готов померять и вышиванку, посетив Украину в ближайшее время. Штайнмайер позитивно отреагировал на приглашения украинского президента Петра Порошенка о визите в страну. Сам политик покамест не анонсировал точной даты своего визита. Известно, что он состоится в 2018 году. 

Ранее из-за сложных погодных условий министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его немецкий коллега Зигмар Габриель не смогли провести совместный визит на временно оккупированные территории востока Украины. Однако стороны обсудили вопросы деэскалиации конфликта на Донбассе и возможности его урегулирования.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Германия поддерживает Совет Европы в вопросе поиска решений в связи с санкциями против России.

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