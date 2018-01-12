Штайнмайер готов посетить Украину

Сообщается, что немецкий президент готов померять и вышиванку, посетив Украину в ближайшее время. Штайнмайер позитивно отреагировал на приглашения украинского президента Петра Порошенка о визите в страну. Сам политик покамест не анонсировал точной даты своего визита. Известно, что он состоится в 2018 году.

Ранее из-за сложных погодных условий министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его немецкий коллега Зигмар Габриель не смогли провести совместный визит на временно оккупированные территории востока Украины. Однако стороны обсудили вопросы деэскалиации конфликта на Донбассе и возможности его урегулирования.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Германия поддерживает Совет Европы в вопросе поиска решений в связи с санкциями против России.