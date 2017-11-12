09:23 12.11.2017 | Политика | Новости
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Тереза Мэй может уйти в отставку

Сорок депутатов  британского парламенте выразили недоверие действующему премьер-министру страны Терезе Мэй.

Тереза Мэй может уйти в отставку

Об этом сообщает газета The Times.

На такие меры депутаты пошли из-зи медленного процесса по выходу страны из ЕС, их не устраивают те условия, на которые согласилась Британия. Европейский комиссар по внутренней торговле Мишель Барнье заявил, что у Лондона осталось 10 дней для того, чтобы процесс переговоров по Brexit сошел с мертвой точки, а государство начало выплачивать отступные за свое решение.

Новый переговорный этап планируют начать уже в декабре.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно правительство Великобритании заявило, что планирует законодательно оформить точное время выхода страны из Европейского Союза.


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