Помощник госсекретаря США посетит Украину на следующей неделе

Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

Митчелл встретится с высокопоставленными правительственными чиновниками в Киеве, чтобы подтвердить приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины. А также обсудит с государством продолжения критически важных реформ.

Отмечается, что он встретится с деловыми и общественными лидерами, чтобы обсудить усилия Украины для превращения в "процветающее, безопасное и демократическое европейское государство".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в пресс-службе Международного валютного фонда говорится, что украинскому государству сначала необходимо сосредоточить свои усилия на продвижении вперед ряд реформ, а уже потом думать о выборах.