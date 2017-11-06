09:08 06.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Помощник госсекретаря США посетит Украину на следующей неделе

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэс Митчелл посетит Украину. В заявлении Госдепартамента говорится, что Митчелл встретится с украинскими лидерами 14-16 ноября.

Помощник госсекретаря США посетит Украину на следующей неделе

Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

Митчелл встретится с высокопоставленными правительственными чиновниками в Киеве, чтобы подтвердить приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины. А также обсудит с государством продолжения критически важных реформ.

Отмечается, что он встретится с деловыми и общественными лидерами, чтобы обсудить усилия Украины для превращения в "процветающее, безопасное и демократическое европейское государство".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в пресс-службе Международного валютного фонда говорится, что украинскому государству сначала необходимо сосредоточить свои усилия на продвижении вперед ряд реформ, а уже потом думать о выборах. 


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