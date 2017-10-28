18:05 28.10.2017 | Политика | Новости
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Пучдемон призвал жителей Каталонии к сопротивлению

Экс-глава каталонского правительства Карлес Пучдемон совсем не согласен с решением премьер-министра Испании Мариано Рахоя отправить его в отставку. 

Пучдемон призвал жителей Каталонии к сопротивлению

Соответствующее заявление Пучмедон сделал во время телеобращения. В частности, экс-глава Каталонии намерен в дальнейшим продолжать мирную борьбу за независимость испанской страны, используя исключительно демократические механизмы.

Также Пучмедон отметил, что в демократическом обществе функцию выбора правительства выполняет прежде всего парламент, а не кабинет министров Испании.

"Мы не верим в силовые решения. Мы продолжим работать над строительством свободной страны", — пояснил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", женералитет Каталонии только что провозгласил независимость от Испании. Каталонский парламентарии после проведения тайного голосования провозгласили свой новый статус - полная независимость от центрального управления Мадридом. Правда, в голосовании не участвовали представители оппозиционных партий.


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