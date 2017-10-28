Пучдемон призвал жителей Каталонии к сопротивлению

Экс-глава каталонского правительства Карлес Пучдемон совсем не согласен с решением премьер-министра Испании Мариано Рахоя отправить его в отставку.
Соответствующее заявление Пучмедон сделал во время телеобращения. В частности, экс-глава Каталонии намерен в дальнейшим продолжать мирную борьбу за независимость испанской страны, используя исключительно демократические механизмы.
Также Пучмедон отметил, что в демократическом обществе функцию выбора правительства выполняет прежде всего парламент, а не кабинет министров Испании.
"Мы не верим в силовые решения. Мы продолжим работать над строительством свободной страны", — пояснил он.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", женералитет Каталонии только что провозгласил независимость от Испании. Каталонский парламентарии после проведения тайного голосования провозгласили свой новый статус - полная независимость от центрального управления Мадридом. Правда, в голосовании не участвовали представители оппозиционных партий.