Пучдемон призвал жителей Каталонии к сопротивлению

Соответствующее заявление Пучмедон сделал во время телеобращения. В частности, экс-глава Каталонии намерен в дальнейшим продолжать мирную борьбу за независимость испанской страны, используя исключительно демократические механизмы.

Также Пучмедон отметил, что в демократическом обществе функцию выбора правительства выполняет прежде всего парламент, а не кабинет министров Испании.

"Мы не верим в силовые решения. Мы продолжим работать над строительством свободной страны", — пояснил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", женералитет Каталонии только что провозгласил независимость от Испании. Каталонский парламентарии после проведения тайного голосования провозгласили свой новый статус - полная независимость от центрального управления Мадридом. Правда, в голосовании не участвовали представители оппозиционных партий.