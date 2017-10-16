16:59 16.10.2017 | Политика | Новости
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Венгрия требует обсудить украинскую реформу образования на совете Украина-ЕС

Венгрия вновь инициирует обсуждение реформы образования в Украине.

Венгрия требует обсудить украинскую реформу образования на совете Украина-ЕС

На этом раз она требует, что бы этот вопрос был поднят на следующем заседании совета ассоциации с Европейским союзом. Как заявил в понедельник, 16 октября, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто накануне саммита министров иностранных дел Европейского союза в Люксембурге, принятие реформы образования в Украине является серьезным нарушением Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.

По его словам, на следующей сессии совета ассоциации с Украиной он предложит включить обсуждение образовательной реформы в повестку дня.

Напомним, следующее заседание совета ассоциации Украина-ЕС запланировано на 8 декабря 2017 года.

Как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что украинская сторона учтет рекомендации Венецианской комиссии по образовательной реформе.


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