Украина одобрила подписание Д.Трампом бюджета США с 560 млн долл. Киеву

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Вашингтоне на своей странице в Facebook.

Как отмечается, украинское государство поприветствовало подписание конгресса США консолидированного закона о бюджетных ассигнованиях на 2017 год. Таким образом, законопроект Дональд Трампа выделит Украине не менее 560 млн долл. США.

Кроме того, общий объем бюджета составляет 1,2 триллиона. При этом он будет действовать до 30 сентября – конца финансового года в США.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Европейская комиссия ранее приняла решение выделить Непалу 16,6 миллионов евро на ликвидацию последствий землетрясения. Эти деньги будут переданы напрямую правительству Непала.