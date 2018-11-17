13:49 17.11.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100208193:roman

В Киеве на задворках торгового центра замерз пожилой мужчина - ФОТО

В Киеве на пустыре возле Кольцевой нашли труп мужчины. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве на задворках торгового центра замерз пожилой мужчина - ФОТО

Труп пожилого мужчины был найден по адресу Большая Кольцевая дорога,4. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что мужчина был бездомным.

О смерти бездомного рассказали его товарищи охраннику торгового центра, рядом с пустырем, по территории которой проходит теплотрасса.

При осмотре покойника следов насильственной смерти не обнаружили, однако рядом с ним лежали пузырьки и лекарственные препараты, которые мужчина, вероятно, употреблял как спиртные напитки. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киев в собственном доме заживо сгорел бездомный. Позже спасатели установили, что этот дом давно заброшен и в нем длительное время проживали бездомные. 


Поделиться
Читайте также:
 
Гуляй, веселись и развлекайся: сегодня в Украине отмечается День студента В Украине подешевели гречневые крупы Сборная Бельгии успешно продолжила путь к мейджору в Лиге Наций В Днепра полиция задержала очередного чиновника, занимавшегося вымогательством в крупных размерах
Фоторепортаж
Сильный снегопад обрушился на Киев
Настоящая зима: как столицу засыпает первым снегом - ФОТО
Сообщений о гололеде на дорогах нет
В аннексированном Крыму выпал первый снег
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив