В Киеве на задворках торгового центра замерз пожилой мужчина - ФОТО

В Киеве на пустыре возле Кольцевой нашли труп мужчины. Об этом передает dtp.kiev.ua.
Труп пожилого мужчины был найден по адресу Большая Кольцевая дорога,4. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что мужчина был бездомным.
О смерти бездомного рассказали его товарищи охраннику торгового центра, рядом с пустырем, по территории которой проходит теплотрасса.
При осмотре покойника следов насильственной смерти не обнаружили, однако рядом с ним лежали пузырьки и лекарственные препараты, которые мужчина, вероятно, употреблял как спиртные напитки.
Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киев в собственном доме заживо сгорел бездомный. Позже спасатели установили, что этот дом давно заброшен и в нем длительное время проживали бездомные.