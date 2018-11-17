В Киеве на задворках торгового центра замерз пожилой мужчина - ФОТО

Труп пожилого мужчины был найден по адресу Большая Кольцевая дорога,4. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что мужчина был бездомным.

О смерти бездомного рассказали его товарищи охраннику торгового центра, рядом с пустырем, по территории которой проходит теплотрасса.

При осмотре покойника следов насильственной смерти не обнаружили, однако рядом с ним лежали пузырьки и лекарственные препараты, которые мужчина, вероятно, употреблял как спиртные напитки.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киев в собственном доме заживо сгорел бездомный. Позже спасатели установили, что этот дом давно заброшен и в нем длительное время проживали бездомные.