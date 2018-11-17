17:36 17.11.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100208205:roman

В Киеве 29-летняя женщина выпрыгнула с 9-го этажа своих знакомых - ФОТО

Сегодня ночью, 17 ноября, в Киеве по адресу улица Чернобыльская, 24/26 молодая женщина покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув с балкона квартиры своих родственников. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве 29-летняя женщина выпрыгнула с 9-го этажа своих знакомых - ФОТО

По предварительной информации, 29-летняя девушка пришла в гости к своим родственникам и знакомым. Молодые люди употребляли спиртные напитки, а спустя несколько часов соседи услышали громкий хлопок твердого предмета о землю.

Прибывшим на место медикам оставалось констатировать смерть. Правоохранители принялись устанавливать, что стало причиной такого поступка. Родственники рассказали, что женщина давно была в разводе, находясь в депрессии и постоянно меняя места трудоустройства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в украинской столице по адресу Харьковское шоссе, 182 выпрыгнул с 24 этажа жилого дома мужчина, вследствие чего скончался на месте происшествия.


Поделиться
Читайте также:
 
Францию охватила "антибензиновая" волна забастовок: есть погибшие и пострадавшие В Киеве дотла выгорел офис строительной компании - ФОТО Украине стоит пересмотреть электоральную политику в отношении переселенцев с Донбасса, - Хармс В Смеле 100 процентов домов подключили к отоплению
Фоторепортаж
Сильный снегопад обрушился на Киев
Настоящая зима: как столицу засыпает первым снегом - ФОТО
Сообщений о гололеде на дорогах нет
В аннексированном Крыму выпал первый снег
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив