В Киеве 29-летняя женщина выпрыгнула с 9-го этажа своих знакомых - ФОТО

По предварительной информации, 29-летняя девушка пришла в гости к своим родственникам и знакомым. Молодые люди употребляли спиртные напитки, а спустя несколько часов соседи услышали громкий хлопок твердого предмета о землю.

Прибывшим на место медикам оставалось констатировать смерть. Правоохранители принялись устанавливать, что стало причиной такого поступка. Родственники рассказали, что женщина давно была в разводе, находясь в депрессии и постоянно меняя места трудоустройства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в украинской столице по адресу Харьковское шоссе, 182 выпрыгнул с 24 этажа жилого дома мужчина, вследствие чего скончался на месте происшествия.