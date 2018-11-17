На Одещине за минувшие сутки на пожарах погибло два человека

Сообщается, что на территории частного предприятия в поселке Теплодар Беляевского района на пожаре был обнаружен погибший охранника предприятия 1953 года рождения. В ходе ликвидации возгорания принимали участие 1 единица пожарной техники и 3 человека личного состава.

В этот же день произошло возгорание в поселке Протоповка, Беляевского района. По прибытию на место вызова спасателей, было установлено, что горит одноэтажный жилой дом и существует угроза распространения огня на рядом расположенные здания. Во время тушения пожара на чердачном помещении дома обнаружены погибшего человека, личность которого покамест остается неизвестной.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киев в собственном доме заживо сгорел бездомный.