15:15 17.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Одещине за минувшие сутки на пожарах погибло два человека

В Одесской области за прошлые сутки произошло два пожара в частных домах дачных кооперативов, в результате которых погибло два человека. Об этом говорится на официальном сайте ГСЧС Украины. 

На Одещине за минувшие сутки на пожарах погибло два человека

Сообщается, что на территории частного предприятия в поселке Теплодар Беляевского района на пожаре был обнаружен погибший охранника предприятия 1953 года рождения. В ходе ликвидации возгорания принимали участие 1 единица пожарной техники и 3 человека личного состава.

В этот же день произошло возгорание в поселке Протоповка, Беляевского района. По прибытию на место вызова спасателей, было установлено, что горит одноэтажный жилой дом и существует угроза распространения огня на рядом расположенные здания.  Во время тушения пожара на чердачном помещении дома обнаружены погибшего человека, личность которого покамест остается неизвестной. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киев в собственном доме заживо сгорел бездомный.


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